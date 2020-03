Si è spenta in ospedale a Torino, ieri sera, la madre del conduttore televisivo Piero Chiambretti, positiva al coronavirus. A Sale, nell'Alessandrino, 11 persone sono state sorprese a festeggiare un compleanno e denunciate.

9:32 - Festa di compleanno in giardino, 11 denunciati nell'Alessandrino

Undici persone di origini romene sono state sorprese a festeggiare un compleanno in una casa con giardino a Sale (Alessandria). Erano arrivate da Novi Ligure e dalle province di Genova e Alessandria. Sono tra i 170 denunciati negli ultimi 10 giorni dai carabinieri della compagnia di Tortona che da oltre un mese non fanno giorni di riposo e lavorano con doppi turni. A richiamare l'attenzione dei Carabinieri a Sale sono state le numerose auto parcheggiate in strada una accanto all'altra e, soprattutto, il rumore fatto dal gruppo.

7.01 - Morta la madre di Piero Chiambretti

Si è spenta in ospedale a Torino, ieri sera, la madre del conduttore televisivo Piero Chiambretti, positiva al coronavirus. La signora Felicita, poetessa e autrice di canzoni, aveva 83 anni ed era ricoverata da alcuni giorni all'ospedale Mauriziano. Nelle prossime ore il figlio dovrà essere sottoposto ad un nuovo tampone dopo che il primo ha dato esito incerto. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati a Chiambretti. Tra i primi quello di Vladimir Luxuria. "La mamma di @PChiambretti non ce l'ha fatta, le mie più sentite condoglianze", ha scritto su Twitter. "Ho avuto la fortuna di conoscere Felicità #chiambretti venti anni fa - scrive Luca Telese -: una donna ironica, intelligente, spumeggiante. Bastardo #corona , ci hai sottratto anche lei!". "Ciao Felicita, donna poetica e coraggiosa. Proteggi Piero e dagli la forza necessaria. Piero Chiambretti ha perso la sua mamma speciale. Il nostro cuore è con lui. Non ci sono più parole", aggiunge la giornalista Francesca Barra. Chiambretti era molto legato alla madre,che aveva cresciuto il figlio da sola. "Io sono una persona estremamente indipendente. Non ho mai elemosinato né affetti, né denaro né niente. Sono troppo orgogliosa", diceva Felicita Chiambretti in un'intervista di vent'anni fa. "Non sono stata una madre autoritaria, ma autorevole sì - aveva aggiunto -. Forse talmente autorevole che lui non ha osato mai chiedere nulla. Approfitto di questa occasione per chiedergli scusa di non avergli mai detto chi era suo padre".