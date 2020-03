Vietato a tutte le spiagge di Roma. La sindaca Virginia Raggi ieri sera ha firmato l'ordinanza che dispone l'interdizione "dell'accesso sulle spiagge del litorale di Roma Capitale, nonché alle aree in gestione di Roma Capitale ricadenti nel perimetro della riserva statale del litorale romano, ovvero la Pineta di Castel Fusano e la Pineta Acqua Rossa". Il divieto ha validità fino al 3 aprile 2020. La decisione è stata presa per motivi di salute pubblica ed evitare assembramenti in ossequio alle norme per il contenimento del Coronavirus. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Le dichiarazioni

"Ho firmato un'ordinanza per vietare l'accesso al litorale di Roma, quindi alle spiagge, alla pineta di Castel Fusano e a quella di Acqua Rossa. Questo avrà conseguenze sulla nostra vita, ma andrà a ridurre ulteriormente quelle che sono occasioni o luoghi dove si può sviluppare il contagio di questo virus", fa sapere su Facebook la Raggi. Poi: "Credo che questi sacrifici siano fondamentali per invertire la rotta del contagio e ricominciare quanto prima a poter riprendere la nostra vita. Questo è uno sforzo che dobbiamo fare in questo momento e che faremo tutti insieme". Infine, la sindaca ha voluto ricordare l'ordinanza del Ministro della Salute che vieta l'accesso del pubblico ai giardini pubblici, alle ville e ai parchi: "Non è quindi consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, ma è consentito svolgere attività motorie vicino alle proprie abitazioni purché nel rispetto della distanza di almeno un metro dalle altre persone. Inoltre, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case".

Data ultima modifica 21 marzo 2020 ore 08:22