L'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, ha dichiarato che l'intero convento di Grottaferrata "è positivo", dato che "sono risultate positive altre 20 suore e un addetto al servizio di sorveglianza". La Roma acquisterà tre ventilatori polmonari per la terapia intensiva dell'Ospedale Spallanzani e otto nuovi letti dedicati allo stesso trattamento. La somma messa a diposizione dalla squadra, che ammonta a oltre 200mila euro, ha portato la campagna a superare i 460mila euro, a pochi passi dall'obiettivo iniziale di 500mila. Sulle spiagge di Fiumicino iniziano i pattugliamenti con il drone, dotato di videocamera ed altoparlante. Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha invece chiesto al residente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, di ripristinare gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali per evitare assembramenti all'esterno. Allo Spallanzani sono ricoverati 215 pazienti Covid19 positivi. Prime lauree a distanza all'Univeristà Roma Tor Vergata. Nel Reatino, con 5 nuovi casi, si sale a quota 28 positivi. Denunciate 50 persone nei controlli in vista del fine settimana (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).

19:40 - Raggi: "Proseguono i controlli dei vigili"

"Proseguono i controlli della polizia locale nelle strade della città. Alle 17 di oggi effettuate 13mila verifiche e 66 denunce. Ringrazio ancora gli agenti in servizio e tutti i romani che rispettano le regole. #RestateACasa". Così su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

16:52 - Il Frosinone Calcio dona sette respiratori alla città

Il Frosinone Calcio scende in campo nella lotta al coronavirus e dona 150mila euro all'Asl della città ciociara per l'acquisto di sette respiratori da installare all'ospedale Fabrizio Spaziani. In una nota, inoltre, il club fa sapere che alla stessa Asl di Frosinone sarà devoluto "tutto l'appannaggio deliberato il 13 marzo dalla Lega di serie B per la parte di spettanza del Frosinone Calcio".

16:49 - Spallanzani: "Nel Lazio non c'è diffusione capillare"

"Da una prima osservazione epidemiologica, seppur preliminare, i dati ci dicono - spiega il direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, commentando il bollettino di oggi - che nel Lazio la diffusione ad oggi è contenuta e non avviene in modo capillare, ma si concentra su più cluster di cui alcuni più importanti come Fondi e gli istituti delle religiose. Ciò conferma la correttezza delle misure di controllo e di sorveglianza territoriale adottate dalle Asl e anche delle disposizioni a livello centrale - aggiunge Vaia -. I numeri sono confortanti, ma non bisogna abbassare la guardia e mantenere il distanziamento sociale che è fondamentale per la lotta al coronavirus. Il nostro invito è stare a casa per fare in modo che i dati che oggi sono confortanti continuino nei prossimi giorni a darci ragione".

16:06 - Raggi: "Oggi 9mila controlli e 50 denunce"

"Questa mattina la Polizia Locale di Roma Capitale ha effettuato circa 9 mila controlli, di cui 7 mila sulle macchine in circolazione - afferma su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi -. Gli agenti hanno verificato anche parchi ed esercizi commerciali. In totale sono state fatte 50 denunce. Continueremo a controllare ogni giorno, perché la salute dei cittadini non può essere messa in pericolo da chi non vuole rispettare le regole".

15:57 – Denunciate 50 persone a Roma durante i controlli

Sono oltre 9mila gli accertamenti e 50 le persone denunciate per spostamenti senza valida motivazione finora durante controlli rafforzati della polizia locale in vista del weekend e scattati dalle prime ore di questa mattina sui veicoli a Roma per verificare il rispetto delle norme di contenimento della diffusione del coronavirus. Secondo quanto si è appreso dei 9mila accertamenti, quasi 7mila hanno riguardato i veicoli in transito. Vigilati anche i parchi, gli esercizi commerciali e le persone a piedi. Dall'8 marzo ad oggi sono oltre 170mila i controlli svolti dagli agenti della polizia locale di Roma e più di 200 il numero di persone denunciate.

14:52 – Positivo l'intero convento di Grottaferrata

"Sono risultate positive altre 20 suore e un addetto al servizio di sorveglianza. Praticamente è positivo tutto l'istituto di Grottaferrata ed è necessario proseguire l'isolamento in stretta collaborazione con le autorità sanitarie locali". Lo afferma l'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

14:32 - Cinque nuovi positivi nel Reatino, in totale 28 casi

"All'esito delle indagini eseguite nelle ultime ore si evidenziano 5 nuovi soggetti positivi al test Covid-19, residenti nel comune di Rieti, nel comune di Contigliano, nel comune di Poggio Mirteto, e nel comune di Stimigliano. In provincia di Rieti salgono pertanto a 28 i soggetti positivi al test Covid-19". Presso l'Unità di malattie infettive del De Lellis sono, inoltre, ricoverati tre pazienti sospetti. Risultano in sorveglianza domiciliare 167 soggetti. "Di questi - riferisce ancora la Asl -, 154 sono asintomatici, mentre 13 sono sintomatici e pertanto sottoposti al test Covid-19. Ventisei i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare".

14:02 - A Tor Vergata prime lauree a distanza

Sono circa 800 i laureandi all'Università Roma Tor Vergata impegnati nella discussione della tesi in modalità online. Nell'Ateneo le sedute di laurea, triennale e magistrale, relative all'anno accademico 2018/2019, si stanno svolgendo a distanza attraverso l'utilizzo della piattaforma Microsoft teams e grazie alla collaborazione dei docenti e del personale tecnico-amministrativo-bibliotecario. Tutte le sei facoltà sono coinvolte: Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali. Dal 16 marzo gli studenti e le studentesse che da casa si sono collegati alla piattaforma per seguire le lezioni on line dei corsi di laurea triennali e magistrali sono oltre 18mila, su un totale di 23mila studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale, che, in teoria, avrebbero frequentato le lezioni in presenza; 34mila gli iscritti alle classi virtuali attivate dall'Ateneo, con una media di due insegnamenti seguiti, e oltre 1200 i docenti coinvolti, su un totale di 1.500.

13:28 - Due operatori positivi, isolata una casa di riposo

"È stata isolata da parte della Asl Roma 2 - comunica l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio - la Casa di Riposo Giovanni XXIII in via Carlo Caleffi a Roma, la struttura ospita 66 anziani. Sono 2 gli operatori risultati positivi. Avviata la sorveglianza da parte della Asl Roma 2. Sono state date le prescrizioni alla Casa di Riposo e avviata l'esecuzione dei tamponi per i casi sintomatici. Avvisato della situazione il Prefetto di Roma".

13:07 - Altri otto positivi nella Rsa di Cassino

Altre 8 persone positive al coronavirus nella Rsa di Cassino (Frosinone), dove i casi salgono in tutto a 24. "La struttura - comunica l'Unità di crisi Covid-19 della Regione - deve essere posta in isolamento. Demandata alla Asl di Frosinone l'attuazione delle misure restrittive e al Seresmi - Spallanzani l'indagine epidemiologica ed è stato avvisato il prefetto di Frosinone".

12:59 - Il bollettino dello Spallanzani

"I pazienti Covid 19 positivi sono in totale 215. Di questi, 21 pazienti necessitano di supporto respiratorio". Lo si apprende dal bollettino della Direzione sanitaria dell'Istituto Spallanzani. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell'acido nucleico del nuovo coronavirus sono 324. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 67. Già dalla giornata di ieri sono attivi i due Spoke a bassa intensità assistenziale (uno nella zona nord ed un altro nella zona sud di Roma) dove vengono accolti pazienti asintomatici o poco sintomatici, che per vario motivi non possono restare a casa. Infine, come da cronoprogramma, sono attive da oggi ulteriori 7 postazioni di terapia intensiva a Casal Palocco.

12:01 – Raggi: “Ripristinare i consueti orari dei market”

Ripristinare i precedenti orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali per evitare assembramenti all'esterno. È quanto chiede la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in una lettera al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a seguito della restrizione decisa dalla Regione, che impone l'orario dal lunedì al sabato dalle 8:30 fino alle 19 e la domenica fono alle 15. "Pur consapevole delle finalità sottese a tale scelta mi corre l'obbligo di rappresentarle che prevengono numerose segnalazioni concernenti le criticità conseguenti alla chiusura anticipata dei supermercati all'ingresso dei quali si creano assembramenti che il personale non riesce a arginare efficacemente con la conseguenza che deve coinvolgere la polizia locale", si legge nella lettera. "Ciò comporta l'incremento dei rischi di contagio e rende la misura controproducente", precisa Raggi. "Al fine di evitare assembramenti potenzialmente idonei a contribuire alla diffusione del virus" Raggi chiede al presidente Zingaretti il ripristino degli orari consueti.

11:52 - Al via sorveglianza con drone sulle spiagge di Fiumicino

Scattati i pattugliamenti e la sorveglianza che sulle spiagge del comune di Fiumicino si avvarranno anche di un drone dotato di videocamera ed altoparlante. "Come annunciato ieri, quando abbiamo reso pubblica l'ordinanza di restrizione delle spiagge, in questo fine settimana un drone sorveglierà i nostri arenili per assicurarsi che l'ordinanza venga rispettata - spiega il sindaco Esterino Montino - Il drone è dotato di videocamera che trasmette le immagini alle forze dell'ordine e di altoparlante che ricorda quanto stabilito dall'ordinanza. Ringrazio la Protezione Civile di Fiumicino che ha messo a disposizione il drone e le competenze per gestirlo, oltre che la nostra Polizia Locale che sta lavorando a ritmi serratissimi in queste settimane molto complicate".

11:40 Adr presta 2 termoscanner a Fondi

Aeroporti di Roma, la società di gestione degli scali di Fiumicino e Ciampino, ha messo a disposizione della Regione Lazio due termoscanner portatili per il controllo della temperatura corporea. Le apparecchiature verranno installate all'interno della zona rossa di Fondi presso il Mercato Ortofrutticolo. il più grande centro italiano di concentrazione, condizionamento e distribuzione di frutta e verdura. Le apparecchiature fornite da Adr, già installate dal 4 febbraio scorso nei due scali della Capitale come previsto dalle disposizioni del Ministero della Salute, sono di ultima generazione e sono in grado di controllare la temperatura corporea in meno di 2 secondi senza provocare code e disagi in situazioni di elevato flusso di persone.

10:06 - A Roma controlli "anti-gite", ieri 30 denunce

Sono scattati dalle prime ore del mattino i controlli della polizia locale sui veicoli in transito a Roma, in particolare sulle grandi direttrici e nel quadrante Sud sulle arterie che portano verso il mare per accertare eventuali violazioni alle norme di contenimento della diffusione del coronavirus. Già ieri, durante i controlli della polizia locale, ci sono state 30 denunce.

9:01 - La Roma dona tre ventilatori polmonari a Spallanzani

Il salario di una giornata lavorativa donato per aiutare chi sta combattendo in prima linea la battaglia contro il coronavirus. La Roma ha comunicato che acquisterà tre ventilatori polmonari per la terapia intensiva dell'Ospedale Lazzaro Spallanzani e otto nuovi letti dedicati allo stesso trattamento. La somma messa a diposizione dalla squadra, che ammonta a oltre 200mila euro, ha portato la campagna a superare i 460mila euro, a pochi passi dall'obiettivo iniziale di 500mila. "In un momento così difficile per l'umanità̀, avere la percezione del sostegno reale della fondazione Roma Cares ci riempie di orgoglio e di giusta carica positiva per affrontare al meglio il duro lavoro che ci aspetta - ha dichiarato Marta Branca, Direttore Generale dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma -. Medici e infermieri sono da sempre impegnati a contrastare e a contenere la malattia, ma è importante e necessario il supporto da parte di tutti". Così l'ad della Roma, Guido Fienga: "In momenti come questo, è importante che tutti ci assumiamo le nostre responsabilità e facciamo il possibile per aiutare chi ha bisogno. Non abbiamo intenzione di fermarci proprio ora: vogliamo raccogliere ancora più denaro".

8:01 - Divieto di accesso alle spiagge del litorale di Roma

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ieri sera ha firmato l'ordinanza che dispone l'interdizione "dell'accesso sulle spiagge del litorale di Roma Capitale, nonché alle aree in gestione di Roma Capitale ricadenti nel perimetro della riserva statale del litorale romano, ovvero la Pineta di Castel Fusano e la Pineta Acqua Rossa". Il divieto ha validità fino al 3 aprile 2020.

