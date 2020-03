Coronavirus, una notte in giro per le strade di Roma deserta. VIDEO

Strade deserte a Roma, di giorno e ancora di più la sera. Una pattuglia della polizia locale controlla una delle poche auto in circolazione, in piazza Risorgimento. Svuotati anche i luoghi di ritrovo più frequentati della vita notturna, come piazza Trilussa a Trastevere. Alcuni cittadini però, per sentirsi parte della comunità anche se a distanza, hanno inventato il 'cinema da casa' e proiettano ogni sera un film sulla facciata dell'edificio di fronte al palazzo in cui abitano. Un'iniziativa che ha avuto successo ed è stata replicata anche in altre città.

La sanificazione in corso

Il Campidoglio intanto ha disposto una sanificazione straordinaria dei cassonetti dei rifiuti e delle fermate degli autobus. "In una sera riesco a igienizzare 20 pensiline", dice un addetto. Sono cento a notte gli operatori messi in campo dall'azienda che ha in appalto il servizio.