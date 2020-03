C'è preoccupazione, da parte della sindaca di Roma Virginia Raggi, per i treni che arrivano nella Capitale senza che siano effettuati adeguati controlli. Da quanto si apprende, la prima cittadina vorrebbe chiedere una "stretta". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

9:51 - Il sindaco di Tarquinia vieta attività all'aperto

Il sindaco di Tarquinia, Alessandro Giulivi, ha emesso un'ordinanza che vieta ai cittadini del comune nel viterbese "qualsiasi pratica sportiva e le attività motorie svolte all'aperto in luoghi pubblici". L'ordinanza, in vigore dalle ore 20 del 17 marzo e "fino a diversa disposizione", applica una misura più restrittiva rispetto al decreto del Presidente del Consiglio dell'11 marzo. Si prevede poi "la chiusura delle aree cani, al pari dei parchi e giardini pubblici, aree gioco e pinete" per "scoraggiare la frequentazione immotivata delle aree pubbliche". L'uscita con gli animali domestici, si legge ancora, è consentita "soltanto nelle vicinanze della propria abitazione e per il tempo strettamente necessario". Il provvedimento vieta, infine, l'accesso dei non residenti alle aree costiere del comune.

9:40 - Raggi: "Serve una stretta sugli arrivi dei treni a Roma"

Troppe persone giungono a Roma con i treni nei due scali principali della Capitale, la stazione Termini e la stazione Tiburtina, senza che siano effettuati adeguati controlli. Da quanto si apprende la sindaca di Roma, Virginia Raggi vorrebbe chiedere una "stretta" sugli arrivi adottando le misure già in vigore negli aeroporti, come la misurazione della febbre. Al momento le verifiche che vengono effettuate all'arrivo si limitano al solo controllo dell'autocertificazione richiesta dal Governo in caso di spostamenti.

9:00 - Da domani sospeso pagamento strisce blu

Sarà da domani sospeso a Roma il pagamento delle strisce blu. Da quanto si apprende, oggi sarà firmata l'ordinanza in base alla quale parcheggiare nelle strisce blu da domani sarà gratuito. Già nei giorni scorsi era stata aperta la zona ztl.

Data ultima modifica 18 marzo 2020 ore 10:02