A causa delle molteplici cancellazioni di voli da e per l’Italia annunciate da molte compagnie aeree che operano normalmente sui due scali della Capitale, dalle 20:30 di ieri è stato chiuso in via temporanea il terminal 1 dell’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino. Lo ha comunicato Adr (Aeroporti di Roma) tramite una nota, nella quale spiega che resta operativo il Terminal 3, dove verranno effettuate tutte le operazioni di check-in, i controlli di sicurezza e la riconsegna dei bagagli.

Ieri sera, tramite un comunicato, è intervenuto l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, sui nuovi posti letto messi a disposizione in regione: "Un numero straordinario in pochi giorni". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - MAPPA E GRAFICI DEL CONTAGIO)

Sabato chiuso terminal passeggeri a Ciampino

Sabato scorso era stato chiuso anche il terminal passeggeri dei voli di linea dell'aeroporto "G.B. Pastine" di Ciampino. Al momento restano comunque invariate le attività di Aviazione Generale, Enti di Stato e aviazione cargo (ndr) e "rimangono pienamente agibili senza variazioni operative le piste di volo dei due aeroporti", si legge. "I terminal passeggeri del Leonardo da Vinci e del G.B. Pastine riprenderanno ad operare regolarmente non appena sarà superata l'attuale fase di emergenza", conclude la nota.

I posti letto nel Lazio

Ieri sera, l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, ha fatto il punto sui posti letto messi in cantiere nel Lazio, "un numero straordinario in pochi giorni", ha affermato. Sono "mille su Roma, duecento di terapie intensive destinate all'emergenza Covid", ha spiegato l’assessore. "In pochi giorni abbiamo realizzato il Covid 2 hospital Columbus e il Covid 3 hospital a Casal Palocco, che sarà attivo da mercoledì. Sono inoltre già partiti i lavori per la torre 8 del Policlinico di Tor Vergata e l'Eastman Policlinico Umberto con 46 posti letto". Quest'ultimo, è già entrato in funzione da questa mattina. In totale, saranno 1500 i nuovi posti letti dedicati all'emergenza. Infine, D’Amato ha voluto ringraziare "tutto il personale del Servizio sanitario regionale".

Data ultima modifica 17 marzo 2020 ore 12:05