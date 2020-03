Sono 120 i pazienti positivi al coronavirus ricoverati allo Spallanzani di Roma, 19 di loro hanno bisogno del supporto repiratorio, per alcuni di loro il quadro clinico è stabile o in netto miglioramento, questi i dati forniti dalla struttura nel bollettino di oggi. Invece ieri, dieci persone, tra docenti e dirigenti dell'istituto, sono stati denunciati dai carabinieri per aver organizzato una festa, con musica e barbecue, nel cortile di una scuola internazionale alla periferia di Roma. (LIVE)

Il bollettino dello Spallanzani

"I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell'acido nucleico del nuovo coronavirus sono 316". È quanto emerge dal bollettino medico di oggi dell'ospedale Spallanzani di Roma. "In giornata – evidenziano i medici – sono previste ulteriori dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, compresa la città militare della Cecchignola sono 32 a questa mattina". Mentre i “pazienti Covid-19 positivi sono in totale 120. Di questi 19 necessitano di supporto respiratorio. Il quadro clinico è stabile o in netto miglioramento per alcuni – prosegue il bollettino medico precisando che – I pazienti in osservazione sono 7". "Come si evince chiaramente dai numeri, in aumento ma ancora contenuti, lo Spallanzani oggi è Covid Hospital e quindi accoglie prevalentemente pazienti positivi dalle altre strutture ospedaliere e territoriali di riferimento della rete regionale".

D'Amato: “Domani apre Covid Hospital 2”

"Domani parte il Covid-19 2 Hospital Columbus con 32 posti di malattie infettive e 21 di terapia intensiva. Sempre domani saranno attivi 26 posti di malattie infettive presso il Policlinico Umberto I struttura Eastman", ha detto l'assessore regionale alla Sanità, Alessio d'Amato, sulla pagina Facebook 'Salute Lazio'.

Festa a scuola: denunciati professori e dirigenti

Hanno organizzato una festa, con musica e barbecue, nel cortile di una scuola internazionale alla periferia di Roma. Per questo dieci persone, tra docenti e dirigenti dell'istituto, sono stati denunciati dai carabinieri per violazione delle prescrizioni imposte dal Governo per il contenimento della diffusione di coronavirus. L'allarme è scattato ieri pomeriggio con molte chiamate arrivate ai carabinieri della stazione La Storta che segnalavano fumo, musica e schiamazzi provenire dal cortile di una scuola internazionale della zona. All'interno del cortile i carabinieri hanno trovato 17 persone tra dirigenti e insegnanti con i figli che stavano facendo un barbecue: 10 i denunciati.