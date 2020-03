Coronavirus, Papa a piedi per Roma prega per la fine della pandemia

Questo pomeriggio, Papa Francesco ha lasciato il Vaticano per dirigersi a piedi verso il centro di Roma. (LE FOTO) Il Santo Padre si è prima recato in visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore per rivolgere una preghiera alla Vergine. Poi, riferisce il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni, ha percorso un tratto di via del Corso "come in pellegrinaggio" per raggiungere la chiesa di San Marcello al Corso. Qui, il pontefice ha pregato davanti al Crocifisso che nel 1522 venne portato in processione per i quartieri della città perché ponesse fine alla “Grande Peste”. Papa Francesco ha poi fatto ritorno in Vaticano intorno alle 17:30. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - MAPPE E GRAFICI)

"Ha invocato la fine della pandemia"

"Con la sua preghiera, il Santo Padre ha invocato la fine della pandemia che colpisce l'Italia e il mondo, implorato la guarigione per i tanti malati, ricordato le tante vittime di questi giorni, e chiesto che i loro familiari e amici trovino consolazione e conforto", ha riferito Bruni. "La sua intenzione - ha concluso - si è rivolta anche agli operatori sanitari, ai medici, agli infermieri, e a quanti in questi giorni, con il loro lavoro, garantiscono il funzionamento della società".

Il Papa in preghiera quest'oggi (ANSA)

La messa odierna a Santa Marta

Già questa mattina, Papa Bergoglio, durante la messa celebrata in solitaria nella residenza di Santa Marta, aveva voluto rivolgere un pensiero ai malati di Covid-19 e ai lavoratori che, nonostante l’epidemia, non possono fermarsi: "Oggi vorrei fare con tutti voi una preghiera speciale per i lavoratori delle farmacie, dei supermercati, del trasporto, i poliziotti", le sue parole. La Santa Sede ha poi comunicato che tutti i riti e le celebrazioni pasquali si terranno a porte chiuse, ma saranno visibili in streaming.