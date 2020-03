Oltre alle mascherine sequestrate vicino Como, la guardia di finanza ne ha sequestrate numerose anche a Roma. Erano prodotte artigianalmente da una sartoria della Capitale, nel quartiere Portuense. Il titolare dell'attività, che aveva addirittura pubblicizzato la vendita dei manufatti, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Roma per frode in commercio. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Mascherine a prezzi gonfiati

Inoltre, nel retrobottega di una farmacia in zona Guidonia Montecelio, al cui esterno era esposto un cartello con l'indicazione "maschere esaurite", i finanzieri hanno trovato e sequestrato 228 dispositivi che venivano venduti al prezzo di 35 euro l'uno, cinque volte superiore al valore di acquisto. Per il titolare e tre suoi dipendenti è scattata la segnalazione all'Autorità Giudiziaria di Tivoli per il reato di "manovre speculative su merci", con conseguente richiesta di assegnazione dei dispositivi alla Protezione Civile affinché siano utilizzati dagli operatori chiamati a gestire l'emergenza. Altre 480 mascherine non in linea con gli standard di sicurezza sono state scovate dai carabinieri di Frascati in una rivendita alla Romanina, acquistate "in nero" e occultate sotto il bancone. Anche in questo caso l'esercente è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Roma.

I flash mob a Roma

Persone di tutte le età con strumenti, pentole e tamburelli, si sono affacciate alle finestre o sono uscite sul balcone di casa per salutarsi, cantare una canzone e scordarsi per un attimo la paura del coronavirus. Sono questi i flash mob andati inscena ieri a Roma, e in tutta Italia. (VIDEO)

50 tassisti gratis per medici Spallanzani

Ci sono anche gesti, però, di solidarietà. Circa 50 tassisti romani si sono messi a disposizione dell'ospedale Spallanzani per trasportare gratuitamente h24 il personale medico per gli spostamenti di lavoro. Le vetture bianche sono state tutte sanificate e gli autisti messi in sicurezza con mascherine e guanti.

