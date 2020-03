Coronavirus, a Roma applausi dai balconi per medici e infermieri. VIDEO

Dopo il flashmob musicale di ieri sera, tramite social e app di messaggistica i cittadini di tutta Italia si sono dati nuovamente appuntamento oggi alle 12 sui balconi delle loro abitazioni, per tributare un lungo e caloroso applauso ai medici e agli infermieri impegnati in prima linea nell’emergenza coronavirus. Così, anche a Roma, diverse persone si sono affacciate alle finestre o sono uscite sul terrazzo e insieme hanno iniziato a battere le mani in segno di ringraziamento per il lavoro che il personale medico sta svolgendo in questi giorni in tutti gli ospedali della Penisola. Non sono mancati anche urla e cori da stadio e c’è anche chi ha esposto la bandiera tricolore. Coronavirus in Italia e nel mondo, tutte le notizie in diretta. LIVE LIVE