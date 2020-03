Roma, buste esplosive: recapitato un altro plico

Un altro plico esplosivo è stato recapitato ieri sera a Palombara Sabina, alle porte di Roma. A riceverlo nella sua abitazione un uomo che lavora come portiere in un condominio in zona Ponte Milvio nella Capitale. L'uomo, insospettito dal mittente fittizio e dalla busta imbottita all'interno, l'ha portato nella vicina caserma dei carabinieri. Sul posto sono giunti gli artificieri del Comando provinciale di Roma che hanno confermato la presenza all'interno di cavi elettrici collegati a una pila, hanno messo in sicurezza il plico il quale è stato poi sequestrato per le indagini.

Le buste esplosive a Roma

Nei giorni scorsi una busta è esplosa nel centro Smistamento Poste di via Cappannini, a Fiumicino, la seconda in via Piagge, nel quartiere Nuovo Salario e la terza in via Fusco, alla Balduina. Le esplosioni sono avvenute il 2 marzo, mentre il 5 marzo è stato ritrovato un quarto pacco esplosivo in zona Baldo degli Ubaldi, nel quartiere Boccea. Si tratta di quattro buste gialle, formato A4, contenenti una scatoletta di legno con innesco ed esplosivo e sarebbero state inviate tutte nello stesso giorno. Per questi pacchi esplosivi gli investigatori seguono la pista della frangia antimilitarista della galassia anarchica.