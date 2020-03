"Tutti i test eseguiti nella giornata di ieri e sino a questa mattina sono risultati negativi, compresi i contatti sintomatici della famiglia" di Fiumicino. Questo è il bollettino dello Spallanzani sulla situazione del contagio da Coronavirus per quanto riguarda i contatti avuti dalla donna di 38 anni, rientra da da Bergamo, dal marito e dalla figlia di 10 anni. Inoltre, allo Spallanzani sono stati valutati a oggi 204 pazienti. Di questi, 177 risultati negativi al test sono stati dimessi. Ventisette sono i pazienti tuttora ricoverati. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE)

Le dichiarazioni del sindaco di Fiumicino

Sul bollettino dello Spallanzani, che certifica la negatività dei contatti avuti dalla famiglia di Fiumicino, è intervenuto il sindaco Esterino Montino. "Una buona notizia è arrivata poco fa dallo Spallanzani: al momento, non ci sono altre persone positive al Coronavirus. I tecnici della Asl e dello Spallanzani hanno lavorato senza sosta da ieri mattina per ricostruire la rete dei cosiddetti "contatti stretti" delle tre persone risultate positive al test e da ieri ci sono 51 persone in sorveglianza attiva di cui 31 riconducibili alla scuola frequentata dalla bambina. Tra questi, tutti coloro che sono stati sottoposti al test per il Covid-19 sono risultati negativi, incluso il bambino la cui mamma è il primo caso di Fiumicino i compagni di classe della bambina con sintomi e un insegnante. Oggi, alla luce di questa notizia, ripeto il mio appello a non creare allarmismi, non fare circolare fake news catastrofiste e a continuare ognuno la propria vita come ogni giorno".