Coronavirus, nel Lazio tende per effettuare pre triage in 31 ospedali

L’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, ha annunciato che "in 31 ospedali del Lazio saranno disposte tensostrutture per effettuare il pre triage" (prima di accedere al Pronto Soccorso, il personale sanitario valuterà i singoli casi, affinché gli eventuali sospetti di contagio possano accedere a un percorso differenziato). Il montaggio di alcune tende, ha aggiunto nel corso di una audizione in commissione regionale Sanità, è già in corso, come ad esempio allo Spallanzani.

A margine dell'incontro, l'assessore ha fatto sapere che le isole di pre triage sono una misura adottata "nell'eventualità che vi sia un afflusso superiore a quello attuale". Coronavirus Italia, 280 contagiati in 20 province, 7 morti.