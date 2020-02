Crisi Air Italy, De Micheli: "Proprietà conferma liquidazione". VIDEO

"Abbiamo avuto conferma che la proprietà di Air Italy non ha intenzione modificare la procedura" di liquidazione. È quanto il ministro Paola De Micheli avrebbe comunicato durante il tavolo sulla crisi della compagnia aerea in corso al Ministero dei Trasporti, al quale sono presenti i sindacati, la Regione Sardegna e la Regione Lombardia. "Questo non significa che il governo non abbia provato a immaginare alternativa al loro no. "Prenderemo misure per il trasporto aereo perché il nostro sistema ha troppe crisi, mentre i passeggeri aumentano", avrebbe aggiunto il ministro stando a quanto riferito da fonti presenti al vertice. "Ce la metteremo tutta e metteremo risorse, anche se il bilancio pubblico è sotto stress".

Lavoratori bloccano il traffico

Quando la notizia della conferma della liquidazione è trapelata, i dipendenti Air Italy che da questa mattina sono in presidio sotto al ministero dei Trasporti hanno invaso la strada, boccando il traffico. I manifestanti hanno iniziato a scandire slogan come "La liquidazione non è la soluzione","Lavoro! Lavoro!" e "Vergogna! Vergogna!". Lungo via Nomentana si sta formando una lunga coda di autobus e automobili.

L'incontro tra i lavoratori e De Micheli

Prima di prendere parte all’incontro, De Micheli ha voluto incontrare i diversi lavoratori di Air Italy in presidio. "Ce la metterò tutta per risolvere questa situazione”, ha dichiarato il ministro ai manifestanti. Le sue parole sono state accolte con applausi e con il suono delle vuvuzelas.

Il corteo dei parlamentari sardi (ANSA)

Corteo dei parlamentari sardi con governatore Solinas

Parallelamente alla manifestazione dei lavoratori, da Montecitorio è partito un corteo al quale hanno preso parte i parlamentari sardi e i rappresentanti del Comitato per l’insularità, guidati dal presidente del consiglio regionale Michele Pais, che dietro a uno striscione "Insularità in Costituzione" e alla bandiera con i Quattro Mori, hanno raggiunto il Mit. In marcia anche il governatore sardo, Christian Solinas, convocato dal ministro De Micheli. "Siamo a Roma per sostenere i lavoratori di Air Italy e soprattutto per chiedere al governo che si torni a una politica industriale in campo aeronautico", ha dichiarato Solinas. "Chiediamo che vi sia un rilancio che consenta non solo di dare occupazione e lavoro, ma per quanto riguarda la Sardegna di garantire collegamenti e possibilità di sviluppo", ha concluso prima di partecipare al vertice.

Roma, l'arrivo del ministro De Micheli al presidio Air Italy

