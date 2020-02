Viterbo, 16enne morta: disposti gli esami tossicologici sulla salma

La procura di Viterbo ha disposto gli esami tossicologici sulla salma di Aurora Grazini, la 16enne trovata morta ieri nel proprio letto all’interno dell’abitazione di Montefiascone (nel Viterbese), dopo che il giorno prima, in seguito ad alcuni accertamenti all'ospedale di Belcolle (in provincia di Viterbo), era stata dimessa. L'obiettivo dei test sarà capire se la ragazza avesse assunto sostanze prima del decesso. Ipotesi che, per il momento, non è presa in considerazione dagli inquirenti, anche perché la giovane, essendo da giorni a casa, era costantemente monitorata dai genitori.

Ascoltati i familiari e gli amici della 16enne

Gli investigatori hanno ascoltato in queste ore i familiari e gli amici di Aurora. Gli inquirenti hanno ricostruito con loro anche il tipo di rapporto che la ragazza aveva da qualche tempo con un giovane, il cui stile di vita sembrava molto diverso da quello della 16enne. Nelle prossime ore verranno sentiti anche i medici che hanno preso in carico la giovane nel nosocomio. In questo senso, tra le ipotesi del caso, non viene presa in considerazione la possibilità che la giovane abbia ingerito qualcosa di letale.

Le indagini

Sulle cause del decesso indaga la procura di Viterbo, che ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti, e i carabinieri della stazione cittadina, che ieri hanno eseguito un sopralluogo all'interno dell'abitazione e stanno ricostruendo le ultime ore di vita della giovane. Contestualmente, la procura ha disposto l’acquisizione di tutta la certificazione medico-sanitaria di Aurora, per ricostruire la storia del suo stato di salute e verificare gli eventuali progressi. L’autopsia sul corpo della giovane sarà eseguita martedì 18 febbraio.