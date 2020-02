Ostia, garantì pace tra Casamonica e Piscitelli: arrestato avvocato

Aveva fatto da garante per mantenere una pax mafiosa, assieme a due esponenti criminali di alto livello come Salvatore Casamonica e il capo ultrà laziale ucciso a Roma, Fabrizio Piscitelli detto Diabolik, e scongiurare una guerra tra clan a Ostia. È l'accusa nei confronti di un avvocato romano, L.G., finito ai domiciliari al termine di un'indagine della guardia di finanza. L'ordinanza riguarda anche Salvatore Casamonica, già in carcere al 41 bis. Entrambi sono indagati per concorso esterno in associazione mafiosa.

Le indagini

Secondo le indagini, in concorso con Fabrizio Piscitelli, il capo ultrà della Lazio conosciuto come Diabolik e ucciso in un agguato lo scorso 7 agosto, i due avrebbero contributo al raggiungimento di un accordo per stabilire la pace tra il clan Spada e un altro gruppo operante sempre ad Ostia al cui vertice c'era Marco Esposito.

Le intercettazioni

"Sui miei ti metto tutte e due le mani sul fuoco. Il sì deve essere sì e il no deve essere no!", l'intercettazione di Piscitelli risalente al 13 dicembre 2017. Gli inquirenti hanno carpito le sue parole nel corso di un summit avvenuto in un ristorante di Grottaferrata convocato con l'avvocato L.G. e Salvatore Casamonica.

Il gip sugli indagati: "Plenipotenziari del clan Spada"

Il gip Corrado Cappiello, nell'ordinanza, ha scritto: "Salvatore Casamonica e l'avvocato ricoprivano il ruolo di plenipotenziari del clan Spada con lo scopo, poi realizzato, di porre fine agli atti intimidatori perpetrati nei confronti del sodalizio, mentre Fabrizio Piscitelli rappresentava gli interessi del gruppo capeggiato da Marco Esposito, detto Barboncino". Secondo il magistrato, il legale "svolgeva il ruolo fondamentale di trait d'union tra Carmine Spada detto Romoletto e Fabrizio Piscitelli (ucciso il 7 agosto a Roma), i quali non potevano incontrarsi perché il primo era sottoposto ad obbligo di dimora nel comune di Roma e il secondo a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Grottaferrata".



