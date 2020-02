Roma, ragazzini insultano cinesi: “Andate via, avete il coronavirus”

Un gruppo di quattro ragazzi cinesi, tra i quali una giovane incinta, è stato preso di mira da tre ragazzini ieri a Roma. "Andate via dall'Italia perché siete infetti dal coronavirus", gli avrebbero urlato mentre attraversavano la strada in piazza dei Consoli in zona Tuscolana. Uno, un 15enne, li avrebbe minacciati con un coccio di bottiglia. Sul posto è intervenuta la polizia che ha bloccato e portato in commissariato il minorenne, mentre gli altri due ragazzini sono riusciti a scappare. La ragazza incinta è stata invece portata in ospedale a scopo precauzionale per lo spavento e dimessa con tre giorni di prognosi. Al termine delle verifiche il gruppo di cittadini cinesi, raggiunti in commissariato dagli avvocati del consolato, ha deciso di non sporgere denuncia nei confronti del 15enne. (LIVE - LO SPECIALE)

Raggi: “Episodio frutto di ignoranza e razzismo”

"#coronavirus. A Roma un gruppo di ragazzi cinesi è stato aggredito. È vergognoso. Ferma condanna di quanto accaduto: episodi come questo sono frutto di ignoranza e razzismo. @Roma è vicina alle vittime di quest'aggressione", ha scritto su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi.