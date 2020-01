QUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, ha chiesto di attendere i risultati ufficiali delle analisi effettuate sui due turisti cinesi a bordo della Costa Smeralda, bloccata nel porto con un caso sospetto di Coronavirus. (I SINTOMI - LE COSE DA SAPERE - LA COSTRUZIONE DEGLI OSPEDALI IN TIMELAPSE). In tarda serata le analisi effetuate dall'istituto Spallanzani hanno dato esito negativo: nessun caso di Coronavirus a bordo, si tratta di una semplice influenza, del tipo A H1N1.

Le parole del sindaco di Civitavecchia

“La Capitaneria si è attivata immediatamente per comprendere quello che stava accadendo – ha spiegato il primo cittadino – Sono stati svolti gli accertamenti e quindi è stato vietato lo sbarco e l'imbarco sulla nave per ovvi motivi. Successivamente si è sparsa la voce che potevano scende dei passeggeri, chiaramente questa cosa ci ha allarmato” ha affermato Tedesco. Il sindaco di Civitavecchia ha fatto sapere di aver “chiesto espressamente, comunicando a tutti gli organi competenti, che secondo me è opportuno aspettare l'esito delle analisi prima di far scendere i passeggeri. Potete comprendere la mia necessità, come sindaco, di tutelare la salute e l'incolumità dei miei i cittadini”, ha aggiunto Tedesco. “Mi hanno poi confermato che non c'è nessuna autorizzazione allo sbarco e che si è in attesa di una risposta dallo Spallanzani, speriamo che sia positiva e che si risolva questa situazione”, ha concluso il sindaco.

