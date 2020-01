Un episodio riprovevole scuote l'ambiente romano alla vigilia del derby della Capitale. Questa notte alcuni sostenitori della Lazio hanno affisso uno striscione davanti al centro tecnico "Fulvio Bernardini", a Trigoria, dove si allenano i gialloross: "Zaniolo come Rocca… Zoppo de Roma". Ad accompagnarla, l'immagine di una carrozzina per disabili. La scritta è stata poi rimossa dagli addetti ai lavori del campo, fuori dal quale si sono radunati un migliaio di tifosi giallorossi, pronti a caricare la squadra di Fonseca in vista della stracittadina.

Il riferimento a Francesco Rocca

A essere preso di mira è, ancora una volta, il giallorosso Nicolò Zaniolo (LA FOTOSTORIA), operatosi da poco al legamento crociato e già oggetto di scherno da parte dei tifosi della Lazio durante l'ultima gara casalinga contro la Sampdoria. Oltretutto, lo striscione fa riferimento a quello apparso in Curva Nord, in un derby del 1979, in occasione del quale perse la vita il tifoso laziale Vincenzo Paparelli, e che bersagliava il terzino giallorosso Francesco Rocca, anche lui operatosi a un ginocchio.