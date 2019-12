Roma, a marzo maxi mostra su Raffaello alle Scuderie del Quirinale

Il 5 marzo aprirà alle Scuderie del Quirinale di Roma una maxi mostra monografica dedicata a Raffaello Sanzio, grande maestro del Rinascimento italiano. Culmineranno così, con oltre duecento opere esposte, le celebrazioni per l'artista nel cinquecentenario della sua morte, avvenuta a Roma il 6 aprile 1520 all'età di appena 37 anni (MOSTRE A ROMA NEL WEEKEND). L'inaugurazione sarà il 3 marzo, ma sarà visitabile dal 5 marzo fino al 2 giugno.

La mostra

L'esposizione sarà una grande mostra monografica, con oltre 200 capolavori, mai riuniti tutti insieme prima d'ora, tra dipinti, disegni e opere di confronto. Intitolata semplicemente "Raffaello", rappresenta l'evento di punta del programma approvato dal Comitato Nazionale, appositamente istituito dal Ministro Dario Franceschini e presieduto da Antonio Paolucci. La mostra, che trova ispirazione particolarmente nel fondamentale periodo romano di Raffaello e che lo consacrò quale artista di grandezza ineguagliabile e leggendaria, racconta con ricchezza di dettagli tutto il complesso e articolato percorso creativo.

Il corpus di opere

In occasione del cinquecentenario della morte, è stato raccolto un vastissimo corpus di opere di mano di Raffaello: oltre 100, tra dipinti e disegni, per una raccolta di creazioni dell'urbinate mai viste al mondo in così gran numero tutte insieme. Anche in termini di capolavori in prestito (oltre che di lavoro scientifico svolto), è stato determinante il contributo delle Gallerie degli Uffizi, con circa 50 opere delle quali oltre 40 dello stesso Raffaello. Ma anche tanti altri musei di importanza internazionale tra cui in Italia le Gallerie Nazionali d'Arte Antica, la Pinacoteca Nazionale di Bologna, il Museo e Real Bosco di Capodimonte, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la Fondazione Brescia Musei, e all'estero, oltre ai Musei Vaticani, il Louvre, la National Gallery di Londra, il Museo del Prado, la National Gallery of Art di Washington, l'Albertina di Vienna, il British Museum, la Royal Collection, l'Ashmolean Museum di Oxford, il Musée des Beaux-Arts di Lille. Tra le opere esposte saranno ammirabili la Madonna del Granduca delle Gallerie degli Uffizi, la Santa Cecilia dalla Pinacoteca di Bologna, la Madonna Alba dalla National Gallery di Washington, il Ritratto di Baldassarre Castiglione e l'Autoritratto con amico dal Louvre, la Madonna della Rosa dal Prado e la celebre Velata di nuovo dagli Uffizi.