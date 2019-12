Le previsioni meteo del weekend a Roma dal 21 al 22 dicembre

La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, sono previsti 12mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2600m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Domenica nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. (LE PREVISIONI IN ITALIA - LA DIRETTA SUL MALTEMPO)

La situazione nel resto del Lazio

Le piogge insisteranno fino al pomeriggio sui settori interni con fenomeni copiosi in particolare sulle zone interne del basso Lazio. Andrà meglio sulla Toscana dove ci aspettiamo anche una pausa asciutta nelle ore centrali del giorno.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 34mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2650m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Sono previsti 26mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2500m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 2,4 µg/m³.