Maltempo, rischio smottamento: evacuate due famiglie vicino Roma

Nella giornata di ieri, a causa del maltempo, sono state evacuate due famiglie a Lanuvio, vicino Roma (IL LIVE BLOG). Sul posto, in via Ezio Tarantelli, sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco: a causa delle forti piogge, si è aperta una voragine in corrispondenza della rete fognaria. Secondo quanto si è appreso, l'amministrazione comunale ha stabilito lo sgombero di due nuclei familiari per il pericolo di uno smottamento del terreno. Le famiglie sono state accolte in un agriturismo della zona.

I disagi a Fiumicino

A Fiumicino a fare le spese del maltempo, e non è la prima volta, le scogliere a difesa dell'abitato di Passo della Sentinella, alla foce del Tevere, e il vecchio faro, uno dei simboli di Fiumicino. Ammassi di rifiuti, trascinati dalla furia delle onde, anche questa mattina imponente, coprono gli scogli: tronchi, legni, plastiche, copertoni, scarpe, bottiglie di vetro, gomma piuma.

