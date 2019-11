Meteo a Roma: le previsioni di oggi 18 novembre

La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 9.4mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. (LE PREVISIONI IN ITALIA) (IL LIVE BLOG)

La situazione nel resto del Lazio

La circolazione rimane depressionaria sul Mediterraneo, un nuovo peggioramento raggiunge in giornata Toscana, Umbria e Lazio con fenomeni che dalle coste tenderanno a muoversi verso le zone interne. Fenomeni anche intensi sul Nord Ovest della Toscana, specie in serata, maggior variabilità sul Lazio con fenomeni decisamente più intermittenti. Neve sulla dorsale tosco-emiliana intorno ai 1200-1300m. Temperature minime in calo, massime stazionarie. Venti moderati di Scirocco, tesi sui mari i quali saranno molto mossi o agitati.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 3.6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 4.9mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2150m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 2,8 µg/m³.