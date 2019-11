Roma, rapper Mr Melt assolto dall'accusa di spaccio

"Assolto con formula piena dall'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente", è quanto afferma l'avvocato Nunzia Mastrantonio, legale di Matteo Sammarco, in arte Mr Melt, rapper romano fermato il 25 ottobre scorso. Il cantante era stato trovato in auto con altre due persone in piazza Vittorio, nel centro della Capitale, e trovato in possesso di un grammo di cocaina, un grammo di ketamina e 19 grammi di hashish. Il rapper, inoltre, aveva con se 665 euro in contanti. Oggi il suo legale ha annunciato la sua assoluzione.