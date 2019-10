Diversi gli appuntamenti per i bambini al Museo Explora. Assieme alle loro famiglie, i più piccoli potranno festeggiare grazie ai diversi laboratori in programma per l’evento. Si tratta di "Ragnetto o scherzetto" per bambini di 3-5 anni; "Ingegneri da brivido" per bimbi di 6-7 anni; "Gioca con Dracula" per bambini di 8-11 anni.

Speciale Halloween

"Halloween party" a Zoomarine

Dal 28 ottobre al 3 novembre, a Zoomarine, è in programma la festa di Halloween con sette nuovi e orribili percorsi horror. Si alterneranno parate in costume, show notturni e molto altro ancora, per un divertimento che terrorizzerà tutta la famiglia. Inoltre, non mancheranno artisti e ballerini, magiche fontane danzanti e maschere terribili per un Halloween speciale.

"Halloween al mercato Testaccio"

Al Mercato Testaccio dalle prime ore del mattino si respira l’atmosfera di Halloween con l’iniziativa “Halloween al Mercato Testaccio”. Un’occasione per tutto per vivere il quartiere con del buon cibo, con attività per grandi e piccoli, con musica, shopping, balli, dolcetti e scherzetti.

"Halloween a Cinettà World"

Fino al 4 novembre si festeggia Halloween al Cinecittà World tra zucche e pannocchie, covoni di fieno e ragnatele, scheletri, zombie, vampiri e fantasmi. Tra le novità a tema: CineTour - Horror Edition dove i set originali della mostra si animano di creature viventi: mummie egiziane tra le scene di Cleopatra, Zombie nel Cimitero dei Morti viventi e antichi Romani tornati in vita.

Halloween al Museo Civico di Zoologia

Si festeggia anche al Museo Civico di Zoologia la notte di Halloween. Sono in programma eventi da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre. Da "Brividi al Museo" al "ZooHalloween…Una Notte Da Paura!" in programma dalle 21.30 alle 8.30 del mattino, fino ad arrivare agli eventi che chiuderanno la rassegna. "Halloween in famiglia" alle 10.30; "Halloween Lab" dalle 15 fino alle 18 e "Passeggiata scientifica al Museo" con orario di inizio attività alle 10.45, alle 12, alle 14.30, alle 15.45 e alle 17.

Eventi da non perdere nel resto del Lazio

"Happy Halloween 2019" a Fiumicino

Dalle 17 del 31 ottobre si festeggia Halloween al Buffalo Kids Piana del sole di Fiumicino con “Happy Halloween 2019”. Dal primo pomeriggio, i bambini potranno divertirsi con il laboratorio mostruoso a ingresso gratuito. Fino a sera animazioni e truccabimbi intratterranno tutta la famiglia, poi si potrà proseguire con la cena con delitto misterioso per entrare nel vivo dell’atmosfera di Halloween.

Eventi per bambini

"Halloween a Porta di Roma"

La Galleria commerciale Porta di Roma, in via Alberto Lionello 201, si prepara a festeggiare la festa più paurosa dell’anno con un’imponente zucca con il cappello da strega posizionata al centro della piazza principale dove tutti i visitatori potranno scattare una foto ricordo e postare sui propri canali social usando l’hashtag #halloweenportadiroma.

Halloween al Museo Explora

Dal 31 ottobre al 3 novembre, al Museo Explora, i bambini avranno la possibilità di festeggiare Halloween assieme alla loro famiglia grazie ai diversi laboratori in programma per l'evento. Si tratta di “Ragnetto o scherzetto” per bambini di 3-5 anni; “Ingegneri da brivido” per bimbi di 6-7 anni; “Gioca con Dracula” per bambini di 8-11 anni.