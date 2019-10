A cinque anni non ancora compiuti Fioel, bimbo albanese con la sindrome di Prader Willi, è il paziente più piccolo operato all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma per una scoliosi estrema, 116 gradi a livello toracico. Il piccolo a giugno era stato sottoposto a un delicato intervento per correggere la deformità della colonna che metteva a rischio la funzione del cuore e dei polmoni, con l'impianto di un sistema di barre di accrescimento magnetiche.

L'intervento

La malattia genetica rara, i problemi cardiaci, la grave scoliosi e l'età rendevano il bimbo un paziente ad altissimo rischio e i genitori avevano ricevuto diversi "no" rispetto all'operazione. Poi il bambino è stato preso in carico dall'Unità Operativa Complessa di Ortopedia del Bambino Gesù, diretta da Pier Francesco Costici. Il caso è stato sottoposto a un'analisi per verificare la fattibilità dell'intervento e successivamente l'équipe, guidata dal chirurgo ortopedico Leonardo Oggiano, ha eseguito l'operazione. A distanza di quattro mesi la curva scoliotica di Fioel è passata da 116 a 60 gradi. Le barre di accrescimento magnetiche, che hanno la finalità di guidare la crescita della colonna vertebrale permettendo il controllo della scoliosi e la crescita della colonna, una volta raggiunta la pubertà saranno sostituite con un sistema permanente di viti e barre che correggeranno definitivamente la deformità vertebrale.

Le parole del chirurgo

"Non affrontare una scoliosi così grave - spiega Oggiano - voleva dire condannare il bambino a una qualità e a un'aspettativa di vita molto bassa. Nonostante la complessità del quadro clinico, abbiamo valutato che ci fossero tutte le premesse per procedere: l'operazione si è svolta senza problemi in meno di tre ore e il piccolo paziente ha avuto un recupero perfetto".

Cos'è la scoliosi

La scoliosi è caratterizzata dalla curvatura e rotazione delle vertebre. Colpisce circa il 3% di bambini e ragazzi, può essere corretta con busti e corsetti e, in casi gravi, con la chirurgia. All'ospedale Bambino Gesù negli ultimi tre anni sono stati eseguiti oltre 400 interventi di chirurgia vertebrale con varie tecniche.