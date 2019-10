Sciopero Roma, sos rifiuti: adesioni in Ama al 75%

Sos rifiuti a Roma per lo sciopero generale indetto dai sindacati confederali in tutte le società partecipate di Roma. Secondo quanto riferito dal segretario della Cgil, Natale Di Cola, all'Ama (la municipalizzata dei rifiuti della Capitale) "al primo turno secondo dati aziendali hanno aderito oltre il 75% dei lavoratori. Per avviare il servizio sono dovuti scendere in campo i dirigenti compreso il presidente Stefano Zaghis che nel suo territorio ha trovato due persone". In vista dello sciopero, qualche giorno fa, Ama aveva invitato i cittadini a non buttare l'immondizia nei cassonetti nella giornata di oggi, posticipando il conferimento a domani.

Lo sciopero Atac di oggi

Nel frattempo, a Roma si registrano disagi anche per quanto riguarda i trasporti. Atac, su Twitter, informa che la metro C è chiusa, mentre la linea A è attiva con lievi riduzioni di corse e possibili cancellazioni delle linee bus.

I sindacati: "Chiusi gran parte degli asili comunali"

L'adesione allo sciopero generale delle partecipate romane in Roma Metropolitane "è del 90%", mentre per lo stesso sciopero "gli asili comunali sono in gran parte chiusi". Lo hanno annunciato i sindacati, promotori della mobilitazione, che con tante bandiere al seguito sono scesi in piazza del Campidoglio. "Vergogna", sono i cori intonati contro l'amministrazione di Virginia Raggi. "Nel rispetto dei lavoratori andatevene a casa", dice una donna dal palco. "Dopo tre anni dall'elezione di Raggi abbiamo una Roma abbandonata. Oggi il mondo del lavoro è totalmente in crisi e sta rischiando per la gestione di questa amministrazione", ha affermato Ermenegildo Rossi dell'Ugl. "Roma non si merita di essere governata così. Questo sciopero generale è stato indetto il primo ottobre quando è stato chiesto l'intervento della forza pubblica contro i lavoratori di Roma Metropolitane in prevalenza donne. Vergogna. Su questo fatto certo che è uno sciopero politico", lo ha detto Alberto Civica della Uil.

La replica di Virginia Raggi

Non si è fatta attendere la replica della sindaca, Virginia Raggi, su Twitter: "Una minoranza di sindacalisti prova a tenere in ostaggio una città di tre milioni di abitanti: di lavoratori, di madri e padri che ogni giorno accompagnano i propri figli a scuola, di studenti e pendolari. La maggioranza dei cittadini è stanca di scioperi ingiustificati". Tweet che è stato letto dal palco allestito in Campidoglio. La lettura delle parole della prima cittadina è stata accolta da fischi e urla "dimissioni". "Si chieda se è lei la minoranza in questa città, che non la vuole. Lo sciopero è riuscito perché la città è nel degrado", ha attaccato il segretario della Cgil di Roma, Michele Azzola.

