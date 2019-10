Sciopero a Roma, chiusa la metro C e ridotta la metro A

A Roma è chiusa la metro C, mentre la linea A è attiva con lievi riduzioni di corse e possibili cancellazioni delle linee bus. Questo lo scenario del trasporto pubblico di Roma tracciato da Atac, l'azienda di trasporto pubblico, sul suo profilo Twitter. Sono i primi effetti dello sciopero generale indetto da alcune sigle sindacali autonome, mentre quello proclamato dai confederali in tutte le società partecipate di Roma comincerà alle ore 20.

I sindacati: "Chiusi gran parte degli asili comunali"

Nel frattempo, l'adesione allo sciopero generale delle partecipate romane in Roma Metropolitane "è del 90%", mentre per lo stesso sciopero "gli asili comunali sono in gran parte chiusi". Lo hanno annunciato i sindacati, promotori della mobilitazione, che con tante bandiere al seguito sono scesi in piazza del Campidoglio. "Vergogna", sono i cori intonati contro l'amministrazione di Virginia Raggi. "Nel rispetto dei lavoratori andatevene a casa", dice una donna dal palco. "Dopo tre anni dall'elezione di Raggi abbiamo una Roma abbandonata. Oggi il mondo del lavoro è totalmente in crisi e sta rischiando per la gestione di questa amministrazione", ha affermato Ermenegildo Rossi dell'Ugl. "Roma non si merita di essere governata così. Questo sciopero generale è stato indetto il primo ottobre quando è stato chiesto l'intervento della forza pubblica contro i lavoratori di Roma Metropolitane in prevalenza donne. Vergogna. Su questo fatto certo che è uno sciopero politico", lo ha detto Alberto Civica della Uil.

La replica di Virginia Raggi

Non si è fatta attendere la replica della sindaca, Virginia Raggi, su Twitter: "Una minoranza di sindacalisti prova a tenere in ostaggio una città di tre milioni di abitanti: di lavoratori, di madri e padri che ogni giorno accompagnano i propri figli a scuola, di studenti e pendolari. La maggioranza dei cittadini è stanca di scioperi ingiustificati". Tweet che è stato letto dal palco allestito in Campidoglio. La lettura delle parole della prima cittadina è stata accolta da fischi e urla "dimissioni". "Si chieda se è lei la minoranza in questa città, che non la vuole. Lo sciopero è riuscito perché la città è nel degrado", ha attaccato il segretario della Cgil di Roma, Michele Azzola.

Data ultima modifica 25 ottobre 2019 ore 11:55