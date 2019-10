Indetto a Roma il primo sciopero generale per venerdì 25 ottobre

Sono due gli scioperi del trasporto pubblico indetti a Roma per venerdì 25 ottobre, in città è previsto anche lo stop del servizio di ritiro dei rifiuti a causa della protesta che coinvolgerà anche i lavoratori delle società partecipate dal Comune.

Lo sciopero dei mezzi a Roma

Il primo stop dei mezzi, che durerà 4 ore, è stato proclamato dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl in adesione alla protesta organizzata dalle aziende partecipate da Roma Capitale. Lo sciopero interesserà bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle. Il secondo sciopero, di 24 ore, è stato invece indetto dai sindacati Sgb-Cub, SI Cobas, Usi Ait e interesserà sia la rete Atac che i bus periferici della Roma Tpl. In questo caso saranno rispettate le fasce di garanzia: fino alle 8,30 e dalle 20 a fine servizio.

I sindacati: “Roma si bloccherà”

Venerdì prossimo Roma "si bloccherà", questo l'annuncio dei sindacati che hanno indetto il primo sciopero generale della città. "Non c'era mai stato, è il primo, sotto la giunta Marino ci fu uno sciopero dei dipendenti comunali. È ovvio che non ci divertiamo a bloccare la città ma stanno facendo morire le società partecipate", ha affermato il segretario della Uil del Lazio, Alberto Civica, riferendosi all'operato dell'amministrazione guidata da Virginia Raggi.

Lo sciopero delle partecipate

Ama, società municipalizzata che si occupa della gestione dei rifiuti, invita i cittadini a non buttare l'immondizia nei cassonetti nella giornata di venerdì, posticipando il conferimento al giorno successivo. La protesta dei sindacati, che manifesteranno in piazza del Campidoglio contro l'amministrazione Raggi, nasce dalla vertenza per il ritardo nell'approvazione dei bilanci Ama e da quella per la liquidazione di Roma Metropolitane, l'azienda che si occupa di programmare e appaltare le opere della mobilità, tra le quali la metro C.