Roma, due nuove aggressioni agli autisti di bus

Sono tre le aggressioni agli autisti di bus registrate in pochi giorni. La prima è avvenuta nella sera di venerdì in via Boccea, dove il conducente del pullman della linea 46 è stato picchiato da otto ragazzi, mentre altre due sono avvenute nella giornata di ieri ad Acilia e in via Appia.

L'aggressione a Roma

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il conducente del bus si è fermato ed è sceso dal mezzo, a causa di un'auto ferma in doppia fila, in via Appia, per controllare se riuscisse a passare. L'automobilista, che si trovava dietro il bus, avrebbe insultato e spintonato il conducente e poi sarebbe scappato. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia, l'autista del bus è stato portato in ospedale per accertamenti.

Autista insultato ad Acilia

Secondo quanto emerso, due ragazzi saliti a bordo dell'autobus avrebbero prima insultato il conducente, perché a loro dire era in ritardo, e poi hanno preso a calci e pugni la parete della cabina del conducente. Quando l'autista è sceso del veicolo gli aggressori lo hanno strattonato e poi sono scappati a piedi. Questo quanto avvenuto in via Nino Taranto ad Acilia, al capolinea della linea 013 gestita da Roma Tpl.