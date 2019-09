Roma, uomo ferito alla gamba da colpo di pistola in zona Acilia

Intorno alle 17.50 di ieri, 13 settembre, un uomo è stato colpito alla gamba da un colpo d’arma da fuoco in una sala scommesse in zona Acilia, nel quadrante sud di Roma. La vittima, un 43enne, è stata trasportata all'ospedale 'Grassi' di Ostia in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. La polizia Scientifica ha recuperato il bossolo sul luogo della sparatoria. Sulla vicenda sta indagando la polizia di Ostia.