Cerciello Rega, foto di droga e denaro nei telefoni di Hjort ed Elder

Foto e video che ritraggono armi, droga e denaro contante, questo è quanto trovato dagli investigatori nei cellulari di Christian Gabriel Natale Hjort e Finnegan Lee Elder, accusati dell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. I carabinieri del Ris hanno anche individuato le impronte palmari e digitali di Hjort su uno dei pannelli del controsoffitto della camera dell'albergo dove i due alloggiavano e in cui fu occultato il coltello utilizzato da Elder per colpire il carabiniere.



La perizia della Procura

Secondo gli inquirenti, il ritrovamento delle impronte di Hjort è un dato importante in quanto il giovane ha sempre negato di avere avuto a che fare con l'arma. Le analisi sono state svolte sui reperti prelevati ad inizio agosto nella stanza dell'albergo che dista 80 metri dal luogo della tragica aggressione. Il coltello a lama lunga è stato utilizzato per colpire per 11 volte Cerciello. Elder ha confessato di essere lui l'autore materiale dell'omicidio. La relazione degli investigatori è stata depositata dalla Procura in vista dell'udienza del Riesame.

Hjort e Elder “spavaldi e inclini alla sregolatezza"

Secondo gli inquirenti Hjorth e Elder hanno "padronanza e assoluta disinvoltura" nel maneggiare armi. Il giudizio è legato al lavoro fatto sui cellulari dei due dove sono stati trovati alcuni video e foto. Per gli investigatori dalle immagini emerge come i due indagati "siano spavaldi e inclini alla sregolatezza". In alcuni video è ripreso Hjort mentre maneggia armi, ostentate "con irriverenza e disinvoltura" e con il volto coperto da un passamontagna.

Foto di narcotici e denaro nei telefonini

Sui cellulari dei due indagati sono state trovate decine di foto di sostanze stupefacenti e di denaro in contante. "La quantità di immagini presenti all'interno dell'apparato telefonico - si legge nel documento depositato in Procura - aventi per oggetto effigi riproducenti narcotici e medicinali di vario tipo, è risultata copiosa". Le immagini sono state estrapolate da alcune chat e in alcune compare Natale che "unitamente alla sua presunta ragazza o talvolta da solo, ostenta il possesso di ingenti somme di denaro che correlate ad alcuni messaggi estrapolati da whatsapp, presente nel telefono cellulare dell'indagato, potrebbero essere comunque considerati derivanti dai proventi della vendita dei narcotici".