Roma, trovata morta donna in casa piena di gas: si cerca il compagno

Una 59enne romana è stata trovata morta nella propria abitazione in zona Acilia, nel quadrante sud di Roma. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto ieri, venerdì 30 agosto, nell’appartamento saturo di gas dai carabinieri di Ostia. Da un primo esame, si ipotizza che la donna sia morta da un paio di giorni. Lo stabile è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco.

Gli investigatori ipotizzano un omicidio-suicidio

Le forze dell’ordine stanno cercando il compagno della donna, un uomo di 65 anni, anche con l'ausilio di un elicottero e dei cani molecolari. I due convivevano da 25 anni. In casa è stato trovato un biglietto in cui lasciava intendere la volontà di togliersi la vita. È stata rinvenuta e sequestrata anche l’auto con il tubo di scarico collegato all’abitacolo. Al momento, gli investigatori ipotizzano un omicidio suicidio. Non è escluso che alla base del gesto possano esserci motivi economici.

