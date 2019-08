Allarme evasione, sulle tasse di soggiorno, a Roma. Come spiega la sindaca della Capitale, Virginia Raggi, sui social: "Circa 8 milioni e mezzo di euro di contributo di soggiorno evasi nei primi sei mesi del 2019. È la cifra accertata dalle indagini dalla Polizia Locale di Roma Capitale, che ha svolto verifiche in diversi quartieri della città con particolare attenzione per le zone a maggiore richiamo turistico come il centro storico".

Le attività di controllo

Poi la Raggi ha proseguito: "Questa attività di controllo è stata condotta su alberghi e strutture extra-alberghiere, come bed & breakfast e affittacamere, e si è svolta anche tramite analisi incrociate di documenti, bilanci e conti correnti. Questo ha permesso di recuperare la maggior parte delle somme non versate, già rientrate nelle casse del Comune. A seguito degli accertamenti eseguiti dagli agenti sono state denunciate 28 persone per il reato di peculato, in quanto responsabili di essersi appropriati di denaro pubblico appartenente all'amministrazione capitolina. I controlli degli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che ringrazio per il lavoro svolto, proseguono senza sosta gli accertamenti anche in altri quadranti della città".