Delfino morto trovato su una scogliera a Ostia

Auguri Sean Penn: i 59 anni di una star ribelle. FOTO

Nato il 17 agosto del 1960 a Santa Monica, in California, in carriera ha ottenuto due Oscar come miglior attore protagonista per "Mystic River" e "Milk", facendosi apprezzare anche dietro la cinepresa. Si è distinto come attivista in difesa di omosessuali e migranti