Ultrà Lazio ucciso, la sorella: "Funerali si celebrino liberamente"

Dopo il divieto del questore di Roma ai funerali in forma pubblica, Angela Piscitelli, sorella di Fabrizio Piscitelli (CHI ERA), ex capo ultras della Lazio ucciso mercoledì nella Capitale, ha ribadito l’intenzione di celebrare liberamente la cerimonia funebre del fratello "usando tutti gli strumenti legali a disposizione in un paese democratico". Lo si legge in una lettera indirizzata al questore, al prefetto e al ministro dell’Interno pubblicata sulla pagina Facebook dei tifosi della Lazio. "In questa sede - aggiunge - colgo l'occasione per rappresentare l'auspicio che nello svolgimento delle indagini si dimostri la stessa solerzia e accanimento scevri da pregiudizi, per assicurare giustizia a tutte le vittime, come in questo caso è Fabrizio".

Ieri, tramite il proprio legale, la famigli di Piscitelli ha annunciato di essere pronta a fare ricorso al Tar contro la decisione del questore.



Il divieto del questore

"Il rito funebre celebrato in forma pubblica, con grande risalto mediatico, potrebbe determinare gravi pregiudizi per l'ordine e la sicurezza pubblica". È questa la motivazione con la quale il questore di Roma ha giustificato la decisione di proibire la celebrazione in forma pubblica dei funerali di Piscitelli. La misura sarebbe stata presa in quanto la vittima era un "esponente di rilievo" della tifoseria della Lazio e "fondatore" del gruppo degli Irriducibili. Il provvedimento sarebbe stato preso anche alla luce della fiaccolata spontanea organizzata giovedì sera dagli esponenti del gruppo ultras nel luogo in cui Diabolik è stato ucciso.