Ultrà della Lazio ucciso: ascoltata anche la moglie di Piscitelli

Proseguono le indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli (CHI ERA), noto come Dabolik, freddato con un colpo alla nuca mercoledì pomeriggio in un parco di Roma. Gli inquirenti stanno ascoltando alcuni testimoni e ricostruendo la rete di amicizie dell'ex capo ultras della Lazio. Tra le persone ascoltate ci sono anche la moglie e la sorella. Al momento però dalla cerchia di familiari e amici stretti non sarebbe arrivato alcun elemento utile alle indagini.

“Nessuna minaccia di morte”

"Piscitelli a detta dei testimoni non ha ricevuto alcuna minaccia di morte", spiegano gli inquirenti e questo sarebbe avvalorato dal fatto che negli ultimi giorni Diabolik non ha mutato le sue abitudini. È stato ascoltato più volte dagli uomini della Squadra mobile il cittadino cubano che da circa dieci giorni accompagnava Piscitelli come autista. Diabolik, infatti, non poteva guidare l'auto perché sottoposto a una misura di prevenzione.

L'analisi dei cellulari

Gli inquirenti stanno effettuando una serie di analisi sui tre cellulari che erano nella disponibilità di Piscitelli. L'obiettivo degli investigatori è quello di ricostruire i contatti telefonici avuti da Diabolik nelle ore precedenti all'omicidio e, in particolare, capire chi gli abbia dato l'appuntamento al parco degli Acquedotti, poi rivelatosi una trappola.