A Fiumicino apre la prima Farmacia Jazz d'Italia

Nasce a Fiumicino la prima Farmacia Jazz d'Italia grazie all'intuizione dell'amministratore delegato di Farmacie Comunali, Marco Tortorici, e alla collaborazione del maestro Attilio Berni, che metterà a disposizione la sua collezione di sax, la più grande del mondo, formata da centinaia di pezzi. La Farmacia Comunale Isola Sacra è diventata così la prima Farmacia Jazz in Italia.

Il jazz in farmacia

Ogni mese una teca ospiterà uno strumento della immensa collezione del maestro Berni, che vede al suo interno strumenti appartenuti a icone del jazz moderno e pezzi che risalgono all'800. Ogni esposizione sarà accompagnata da una nota esplicativa che spiegherà la storia e le caratteristiche dello strumento esposto. La Farmacia Comunale Isola Sacra manderà in filodiffusione musica jazz, che farà da sottofondo per l'attesa e gli acquisti. "È un modo per fare cultura – spiega Tortorici – per valorizzare un'eccellenza del territorio come il Museo del Saxofono di Maccarese, e per dare un servizio diverso alla clientela. Farmacia sociale vuol dire anche questo: iniziative che accompagnino i clienti nel breve percorso che condividono in farmacia".