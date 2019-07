Sciopero a Roma oggi 24 luglio: si fermano mezzi Atac, bus e treni

E’ stato organizzato per oggi, mercoledì 24 luglio, uno sciopero nazionale del trasporti. Il personale Atac aderirà alla manifestazione dalle ore 12.30 alle ore 16.30: in questa fascia oraria non sarà garantito il servizio sull'intera rete Atac né il servizio delle biglietterie. Resteranno fermi, nelle stazioni eventualmente aperte, anche ascensori, montascale e scale mobili. Il servizio dei bus sostitutivi della ferrovia Roma-Viterbo non sarà garantito.

Gli orari per autobus e treni

L’agitazione riguarda anche la rete autobus gestita da RomaTpl e da Cotral, entrambe in sciopero dalle ore 12.30 alle ore 16.30, e la rete delle ferrovie regionali gestite da Trenitalia, in sciopero dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Le motivazioni

Le organizzazioni sindacali fanno sapere che le motivazioni per la manifestazione, proclamata dalle segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e, separatamente, dalle segreterie territoriali Ugl Autoferrotramvieri, Faisa Cisal e SLM Fast Confsal, risiedono in una "criticità nel settore del trasporto pubblico locale in ordine alle infrastrutture, alle regole, al confronto politico, al diritto di sciopero".