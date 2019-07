Incendi Roma: in fiamme più di 20 auto tra zona Fiera e via Portuense

Due incendi, divampati, rispettivamente, in via Portuense, in prossimità di via Eiffel, e nella zona di Fiera di Roma, tra il territorio di Fiumicino e quello capitolino, hanno coinvolto oltre 20 autovetture parcheggiate vicine tra loro.

L’incendio di via Portuense

Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, intorno alle 13:45 circa, si è verificato un incendio di un veicolo con impianto a gas parcheggiato in via Portuense, in prossimità di via Eiffel. Le fiamme si sono propagate ad altre auto in sosta e alle sterpaglie. Al momento risultano 12 macchine danneggiate. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale del Gruppo Marconi. Non risultano persone ferite.

Il rogo di zona di Fiera di Roma

Un secondo rogo è divampato, poco dopo, in un’altra zona della Capitale. Secondo quanto riportato, l’incendio di zona Fiera, visibile dall'autostrada Roma-Fiumicino, si è sviluppato non lontano da Commercity intorno alle 15 e ha interessato le vetture parcheggiate su di una strada. Sul luogo sono accorsi i vigili del fuoco e la protezione civile di Fiumicino. Sono intervenuti, poi, i vigili urbani di Roma Capitale, i carabinieri e la polizia, per isolare temporaneamente l'area, procedere agli accertamenti e risalire alle cause del rogo.