Barricate e roghi per impedire lo sgombero del palazzo occupato in via Cardinal Domenico Capranica, a Primavalle, ai quali gli agenti in assetto antisommossa hanno risposto con il getto degli idranti (VIDEO - FOTO). Prima di lasciare le abitazioni gli occupanti hanno lanciato oggetti contro i poliziotti che sono riusciti a riportare la calma. Le operazioni di sgombero si sono concluse, in tutto si contano tre arresti e diverse denunce.

L'intervento delle forze dell'ordine

Lo sgombero dell'ex scuola è iniziato nella mattina di oggi, lunedì 15 luglio, intorno alle 8.30. Le forze dell'ordine, prima di intervenire, hanno accerchiato la struttura e gli occupanti hanno eretto barricate e appiccato roghi nel tentativo di bloccare l'ingresso degli agenti.