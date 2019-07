La Cotral, azienda dei trasporti della Regione Lazio, ha deciso di avviare "l'iter disciplinare" nei confronti dell'autista "che ha malmenato un passeggero nel tentativo di farlo scendere dal bus. È un fatto inaccettabile", si legge in una nota della società. L'episodio, spiega la nota, è avvenuto la sera dell'8 luglio, intorno alle 22, al termine della corsa Ferentino-Stabilimento Fca (cancello 4) di Piedimonte San Germano. Il bus, in quel momento fuori servizio, si apprestava ad andare al cancello 1 per riprendere la corsa.

Respinta ogni forma di violenza

"Cotral respinge con forza ogni forma di violenza, anche perché da una prima ricostruzione dei fatti e dalle immagini del video apparso in rete si evince chiaramente che l'autista non si trovasse in alcuna situazione di pericolo", conclude la nota.