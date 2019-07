Roma, ancora cassonetti in fiamme: danneggiata anche un'auto

Non c'è stata nemmeno una notte di tregua. A Roma, infatti, ci sono stati ancora cassonetti in fiamme. È accaduto nella notte in via Pio Foa, nel quartiere Monteverde e ha coinvolto sette cassonetti. A causa del rogo è rimasta danneggiata anche un'auto. Sul posto sono intervenuti i poliziotti: si ipotizza l'incendio di natura dolosa. Sono diversi nell'ultimo periodo i roghi di cassonetti divampati in varie zone della città. Solo l'altra notte più di 10 secchioni sono andati a fuoco in roghi divampati in vari quartieri della Capitale.