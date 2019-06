Migliorano le condizioni dell’agente di polizia accoltellato ieri, 28 giugno, a Tor Bella Monaca, alla periferia di Roma. Il bollettino medico diffuso questa mattina dal policlinico Umberto I spiega che "sul paziente continuerà una stretta osservazione clinica per almeno 24-48 ore". Ieri, il poliziotto è stato operato per le ferite subite all’emitorace destro.

Era intervenuto per sedare una lite

L’agente è stato accoltellato nei pressi di una tabaccheria di via Cochi, dove era intervenuto per sedare una violenta lite tra moglie e marito. A ferirlo è stato Pietro Maruca, un 60enne pregiudicato. L’uomo, all’arrivo della polizia, ha tentato di scappare in auto ma si è schiantato contro una volante. Quando l'agente ha aperto la portiera della vettura, l'aggressore lo ha colpito al torace. Trasportato in ospedale, le sue condizioni sono state definite gravi ma stabili e in serata è stato sottoposto a intervento chirurgico.