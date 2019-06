Roma, scavalca per entrare al rave alla Sapienza: morto 25enne

Francesco Ginese, 25 anni, è morto dopo aver tentato di scavalcare il cancello per entrare a un rave abusivo della 'Notte bianca' all'Università La Sapienza di Roma. Il giovane si sarebbe reciso l'arteria femorale. La notizia è stata riportata da Il Messaggero. Il 25enne è stato ricoverato nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 giugno in gravi condizioni al Policlinico Umberto I di Roma, dove è deceduto dopo essere stato operato d'urgenza.

Il tentativo degli amici di salvare Francesco

Per salvare Francesco era subito scattata una gara di solidarietà per la raccolta di sangue. Anche sulle pagine dei social della 'Notte bianca' alla Sapienza era stato rilanciato l'appello di amici e conoscenti di Francesco. "Ieri sera, mentre era in corso l'iniziativa, un ragazzo è rimasto ferito in un incidente ed è stato immediatamente soccorso dall'ambulanza prevista per l'evento. Francesco è ora in ospedale e ha bisogno di aiuto. Condividiamo e rilanciamo l'appello dei suoi amici per la raccolta di sangue", era stato comunicato.

La Sapienza: “Dolore per una morte assurda”

"La Sapienza esprime profondo dolore per la morte assurda del ragazzo che si è gravemente ferito nella notte tra venerdì e sabato e manifesta solidarietà alla famiglia, così duramente colpita con la perdita di un figlio brillante e promettente. Si ringrazia tutto il personale del Policlinico universitario Umberto I per l'impegno profuso in queste ore con due difficili interventi chirurgici nel tentativo di salvare questa giovane vita", ha commentato l'universita' la Sapienza di Roma.



FdI presenta un'interrogazione parlamentare

"Le università non possono essere ostaggio dei collettivi e dei centri sociali. È ormai un problema di ordine pubblico. Se ne occupi il ministero dell'Interno". Così Giovanni Donzelli, parlamentare e responsabile nazionale di Fratelli d'Italia, annuncia una interrogazione in commissione al ministro Matteo Salvini. "I collettivi di estrema sinistra usano ripetutamente l'ateneo La Sapienza a Roma come locale a cielo aperto per feste illegali e a pagamento. Il rettore ha più volte denunciato pubblicamente la situazione fuori controllo. Da articoli di stampa si apprende che avrebbe anche avvertito ufficialmente la Questura", si legge nella interrogazione parlamentare firmata anche da altri colleghi di Fratelli d'Italia tra cui il responsabile cultura del movimento, Federico Mollicone. "Cosa ha intenzione di fare il ministro Salvini per far rispettare la legge all'interno de La Sapienza e delle Università italiane troppo spesso in balia dei collettivi universitari?", chiede Fratelli d'Italia.