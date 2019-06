Atac ha risolto il contratto con il fornitore dei bus a noleggio provenienti da Israele, che sarebbero dovuti entrare in servizio in primavera nella Capitale. Il fornitore "non ha adempiuto alla prevista consegna di 70 bus a noleggio", fa sapere la municipalizzata dei trasporti in una nota. L'azienda assicura di aver adottato per tempo tutte le misure idonee necessarie per garantirsi da eventuali danni: fra queste, ricorda che "sugli anticipi versati al fornitore è stata accesa una polizza fideiussoria che tutela l'azienda da ogni inadempienza". La mancata entrata in servizio dei 70 bus sarebbe dipesa da problemi di immatricolazione.