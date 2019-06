Andrea Camilleri, bollettino: "Non cosciente, in prognosi riservata"

"Le condizioni sono stazionarie ma permangono critiche. La prognosi è riservata, il paziente non è cosciente". Lo ha detto Roberto Ricci, direttore del Dea dell'ospedale Santo Spirito di Roma, leggendo il bollettino medico, diffuso alle 12, sulle condizioni di Andrea Camilleri, 93 anni, ricoverato da ieri nel nosocomio romano. "Il paziente è in assistenza con supporto respiratorio meccanico e farmacologico e sedazione farmacologica" ha aggiunto il medico, che parlando dell'origine del malore che ha colpito lo scrittore ieri nella sua casa e che ne ha determinato il ricovero, ha spiegato: "Ha avuto un brusco abbassamento pressorio che ha portato poi a un arresto cardiocircolatorio". "Sono in corso ulteriori accertamenti diagnostico-strumentali per guidare le scelte terapeutiche - ha aggiunto Ricci - I tempi di assistenza rianimatoria possono essere prolungati in questo tipo di patologia e il decorso clinico è condizionato dai parametri clinici e strumentali in continua rilevazione". Il prossimo bollettino della ASL Roma 1 è previsto alle 17. Il creatore de "Il Commissario Montalbano" è ricoverato in rianimazione.

L’arrivo al pronto soccorso

Camilleri è arrivato nel nosocomio romano alle 9.15 di ieri. In pronto soccorso è stata praticata la rianimazione cardiorespiratoria, che ha permesso il ripristino dell'attività cardiocircolatoria. Lo scrittore era reduce da una caduta una ventina di giorni fa circa in casa a seguito della quale aveva riportato una frattura al femore. I familiari di Camilleri e gli amici più intimi sono rimasti da ieri mattina all'ospedale, riuniti nel piazzale vicino alla rianimazione.

I messaggi sui social

Appresa la notizia del ricovero, sui social sono apparsi numerosi messaggi di vicinanza a Camilleri. "Caro Maestro, siamo tutti in apprensione per te e siamo vicini alla tua famiglia – ha scritto su Facebook Ida Carmina, sindaca di Porto Empedocle, dove Camilleri è nato il 6 settembre del 1925 - Tu sei il nostro orgoglio, il simbolo di un paese che deve a te il rilancio in una platea mondiale e nella letteratura universale dei suoi difetti ma anche degli innumerevoli pregi". Un pensiero è stato rivolto allo scrittore da Fiorello, anche lui siciliano, che ha usato il dialetto su Twitter per incitarlo: "Avanti maistru... fozza susemini!!!", "Avanti maestro... forza alziamoci!!!". "Forza Andrea, siamo tutti con te! #Camilleri, ha scritto Laura Boldrini. Un incitamento è arrivato pure dalla cantante Fiorella Mannoia. "Forza!" ha scritto il vignettista Vauro.

