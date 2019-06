Albano Laziale, 44enne tenta di rapire una bambina: denunciato

Un uomo di 44 anni, italiano, è stato denunciato dalla polizia per aver tentato di rapire una bambina di nove anni ad Albano, nella zona dei Castelli Romani. Il fatto è avvenuto sabato scorso, 1 giugno, mentre la piccola, in compagnia della nonna, percorreva in bici via Gaetano Donizetti. A un tratto l’uomo si è avvicinato, ha strattonato l’anziana e spinto la bambina, facendola cadere dalla bicicletta. Poi ha tentato di afferrare la piccola per portarla via. L’uomo, con precedenti penali, era sotto l’effetto di stupefacenti.

Bloccato dai passanti

Fortunatamente alcuni passanti, che avevano assistito alla scena, sono intervenuti bloccando l’uomo e allertando la polizia di Albano e Genzano (Roma). Il 44enne è stato denunciato per tentato sequestro e lesioni. La bambina, portata in ospedale, è stata giudicata guaribile in 30 giorni.