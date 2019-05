Bimba soffocata da caramella a Roma: donati gli organi

Sono stati trapiantati gli organi donati dalla bimba di due anni morta soffocata da una caramella a Roma. L'espianto e donazione multiorgano, fa sapere in una nota l'assessorato alla Sanità della Regione Lazio, è avvenuta presso il Policlinico Umberto I di Roma. Il cuore e i polmoni della bimba sono andati al Bambino Gesù e sono stati trapiantati in tre bambini, mentre il fegato è stato inviato a Padova e trapiantato in due adulti. I reni sono stati inviati a Genova.

Assessore: "Sforzo straordinario dei genitori"

"I genitori della piccola hanno voluto autorizzare la donazione degli organi, permettendo con questo gesto di straordinaria solidarietà e altruismo di salvare molte vite umane. Voglio esprimere il più sentito cordoglio ai genitori della piccola e ringraziarli per questo sforzo straordinario avvenuto in un momento di così profondo dolore", afferma l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. "Ringrazio tutti i professionisti del Policlinico Umberto I e tutte le équipe trapiantologiche degli altri ospedali per il grande lavoro svolto e che ha permesso di salvare la vita a tante persone" conclude D'Amato.