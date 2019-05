I risultati delle elezioni europee 2019 a Roma

A Roma il PD è in testa con 338.885 voti, pari al 30,62% (LO SPECIALE ELEZIONI). Rispetto alla precedente tornata elettorale, del 2014, si registra un calo del 12,45%. Segue la Lega con 285.318 voti, pari al 25,78%, in aumento del 24,36% rispetto alle precedenti elezioni europee del 2014. Il Movimento 5 Stelle ottiene 194.545 voti, pari al 17,58%, con un calo del 7,37%. Fratelli d’Italia segue con 96.299 voti, pari al 8,7%. Forza Italia ottiene 61.638 voti, pari al 5,57%, con un calo del 7,89%. +Europa - Italia in comune - Pde Italia ottiene 44.310 voti, pari al 4%. La Sinistra segue con 31.731 voti, pari al 2,87%. IL LIVEBLOG

Gli altri partiti

Successivamente si piazzano Europa Verde, con 24.614 voti (2,22%), in aumento dell’1,34%, il Partito Comunista, con 9.934 voti (0,9%), il Partito Animalista con 5.152 voti (0,47%), Casapound Italia - Destre Unite con 4.601 voti (0,42%), il Popolo della Famiglia - Alternativa Popolare con 4.084 voti (0,37%), Popolari per l’Italia con 2.521 voti (0,23%), il Partito Pirata con 2.162 voti, pari allo 0,2%. In coda Forza Nuova, con 1.050 voti pari allo 0,09%.